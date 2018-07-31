Беллью заявил о подписании соглашения на бой с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. 35-летний британский боксер Тони Беллью рассказал о обоюдном согласии на бой с украинским абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе весе Александром Усиком. Об этом британец рассказал в интервью изданию TalkSport, передает УНН.
“Мы поговорили, и мы договорились, что бой пройдет в Великобритании, и мы договорились о том, как это произойдет. Местом проведения не будет „Гудисон Парк“. Как по мне, идеальное место боя — это арена в Лондоне”, — подчеркнул Беллью.
Однако о конкретных датах и в какой категории пройдет поединок, Беллью не рассказал.
Добавим также, два последних боя боксер провел против своего соотечественника Дэвида Хэя именно в Лондоне и оба раза победил.