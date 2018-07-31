Беллью заявив про підписання угоди на бій із Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. 35-річний британський боксер Тоні Беллью розповів щодо двосторонньої згоди на бій з українським абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій вазі Олександром Усиком. Про це британець розповів в інтерв’ю виданню TalkSport, передає УНН.
“Ми поговорили, і ми домовилися, що бій пройде у Великій Британії, і ми домовилися про те, як це станеться. Місцем проведення не буде „Гудісон-парк“. Як на мене, ідеальне місце бою — це арена в Лондоні”, — наголосив Беллью.
Однак про конкретні дати та в якій категорії пройде поєдинок, Беллью не розповів.
Додамо також, два останні бої боксер провів проти свого співвітчизника Девіда Хея саме в Лондоні і обидва рази переміг.