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Bellingcat собрали доказательства применения Россией кассетных боеприпасов в Украине

Bellingcat собрали доказательства применения Россией кассетных боеприпасов в Украине

Киев • УНН

 • 795800 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. По данным расследователей Bellingcat, с начала вторжения России в Украину были зафиксированы многочисленные, поддающиеся проверке случаи применения кассетных боеприпасов в городах, пишет УНН.

Детали

Так, кассетные боеприпасы - это тип оружия, которое разбрасывает над целью большое количество мелких суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы затем разлетаются и взрываются на большей площади, увеличивая вероятность жертв.

Кассетные боеприпасы считаются оружием, представляющим "непосредственную угрозу для гражданского населения во время конфликта".

Более 100 стран запретили их использование и подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Россия, однако, к соглашению не присоединилась.

Как сообщается. РФ продолжает их использовать, в частности, на востоке Украины и в Сирии.

В последние недели Bellingcat зафиксировал применение этого оружия рядом со школами, больницами и в жилых районах таких украинских городов, как Харьков, Одесса и Херсон, часто вдали от заметных военных целей.

В связи с опасениями по поводу значительного ущерба, который могут нанести кассетные боеприпасы гражданскому населению, Bellingcat отслеживает использование этого оружия на территории Украины.

Расследователи определили несколько типов кассетных боеприпасов, использовавшихся в атаках на украинские села, поселки и города.

На сегодня Bellingcat удалось установить применение в Украине таких типов боеприпасов как:

- неуправляемая кассетная бомба РБК-500 с суббоеприпасом ПТАБ-1М (применялась в Затоке, Одесской области). До сих пор применялись в Сирии.

- ракета серии 9М54 с суббоеприпасом 3В30 HEAT-FRAG (DPICM) (осколки были задокументированы в Покровске, к северо-западу от контролируемого Россией Донецка в Восточной Украине, и в селе Черноморское в Херсоне, недалеко от оккупированного Россией Крыма). Ракеты серии 9М54 используются только российскими войсками, поскольку они были развернуты в рамках недавней программы модернизации российских систем залпового огня.

- кассетные ракеты Смерч 9М55К и Ураган 9М27К с суббоеприпасами 9Н210 или 9Н235. Зафиксированы на местах по всей Украине, чаще всего в Харькове.

- баллистическая ракета "Точка" серии 9М79 с кассетной боеголовкой 9Н123. Осколки баллистических ракет "Точка" серии 9М79 были задокументированы в нескольких местах на территории Украины. 24 февраля в больнице недалеко от города Вугледар, по данным Human Rights Watch, погибли четыре и были ранены 10 гражданских лиц после того, как по территории больницы был нанесен удар баллистической ракетой "Точка" с кассетными боеприпасами 9Н123.

На данный момент это единственный известный Bellingcat инцидент, когда в конфликте была использована баллистическая ракета "Точка", оснащенная боеголовкой с кассетными боеприпасами. После этого Хьюман Райтс Вотч заявила, что российские войска должны "прекратить использование кассетных боеприпасов" и остановить применение оружия, которое "неизбирательно убивает и калечит".

- Баллистическая ракета "Искандер-М" 9М723. 9 марта, в городе Краматорске, к северу от Донецка, полиция зафиксировала остатки кассетного варианта ракеты Искандер-М 9М723, сбитой украинскими военными. Это первый задокументированный случай обнаружения кассетного варианта запуска ракеты "Искандер". Радиус действия этого оружия поражает несколько сотен километров.

Пока еще не удалось документально подтвердить наличие суббоеприпасов в этой атаке, но остатки боеприпаса ясно указывают на то, что это кассетный вариант ракеты.

Bellingcat призывает читателей, заметивших использование этих или других типов кассетных боеприпасов, помочь собрать, архивировать и расследовать информацию о применении подобного оружия.

Добавим

Ранее в НАТО заявили, что Россия сбрасывает кассетные бомбы и другие виды запрещенного оружия на территорию Украины.

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