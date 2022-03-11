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Bellingcat зібрали докази застосування Росією касетних боєприпасів в Україні

Bellingcat зібрали докази застосування Росією касетних боєприпасів в Україні

Київ • УНН

 • 795801 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. За даними розслідувачів Bellingcat, з початку вторгнення Росії в Україну були зафіксовані численні, що піддаються перевірці, випадки застосування касетних боєприпасів у містах, пише УНН.

Деталі

Так, касетні боєприпаси - це тип зброї, яка розкидає над ціллю велику кількість дрібних суббоєприпасів. Ці суббоєпаси потім розлітаються і вибухають на більшій площі, збільшуючи ймовірність жертв.

Касетні боєприпаси вважаються зброєю, що представляє "безпосередню загрозу для цивільного населення під час конфлікту".

Більше 100 країн заборонили їх використання і підписали Конвенцію з касетних боєприпасів. Росія, однак, до Угоди не приєдналася.

Як повідомляється, РФ продовжує їх використовувати, зокрема, на сході України і в Сирії.

В останні тижні Bellingcat зафіксував застосування цієї зброї поруч зі школами, лікарнями і в житлових районах таких українських міст, як Харків, Одеса і Херсон, часто далеко від помітних військових цілей.

У зв'язку з побоюваннями з приводу значного збитку, який можуть завдати касетні боєприпаси цивільному населенню, Bellingcat відстежує використання цієї зброї на території України.

Розслідувачі визначили кілька типів касетних боєприпасів, що використовувалися в атаках на українські села, селища та міста.

На сьогодні Bellingcat вдалося встановити застосування в Україні таких типів боєприпасів як:

- Некерована касетна бомба РБК-500 з суббоєприпасом ПТАБ-1м (застосовувалася в Затоці, Одеської області). Досі застосовувалися в Сирії.

- Ракета серії 9м54 з суббоєздатним 3в30 HEAT-FRAG (DPICM) (осколки були задокументовані в Покровську, на північний захід від контрольованого Росією Донецька в Східній Україні, і в селі Чорноморське в Херсоні, недалеко від окупованого Росією Криму). Ракети серії 9м54 використовуються тільки російськими військами, оскільки вони були розгорнуті в рамках недавньої програми модернізації російських систем залпового вогню.

- Касетні ракети Смерч 9м55к і Ураган 9м27к з суббоєздатами 9н210 або 9н235. Зафіксовані на місцях по всій Україні, найчастіше в Харкові.

- Балістична ракета "Точка" серії 9м79 з касетною боєголовкою 9н123. Осколки балістичних ракет "Точка" серії 9м79 були задокументовані в декількох місцях на території України. 24 лютого в лікарні недалеко від міста Вугледар, за даними Human Rights Watch, загинули чотири і були поранені 10 цивільних осіб після того, як по території лікарні було завдано удару балістичною ракетою "Точка" з касетними боєприпасами 9н123.

На даний момент це єдиний відомий Bellingcat інцидент, коли в конфлікті була використана балістична ракета "Точка", оснащена боєголовкою з касетними боєприпасами. Після цього Хьюман Райтс Вотч заявила, що російські війська повинні "припинити використання касетних боєприпасів" і зупинити застосування зброї, яка "невибірково вбиває і калічить".

- Балістична ракета "Іскандер-М" 9м723. 9 березня, в місті Краматорську, на північ від Донецька, поліція зафіксувала залишки касетного варіанту ракети Іскандер - М 9м723, збитої українськими військовими. Це перший задокументований випадок виявлення касетного варіанту запуску ракети "Іскандер". Радіус дії цієї зброї вражає кілька сотень кілометрів.

Поки ще не вдалося документально підтвердити наявність суббоєприпасів в цій атаці, але залишки боєприпасу ясно вказують на те, що це касетний варіант ракети.

Bellingcat закликає читачів, які помітили використання цих або інших типів касетних боєприпасів, допомогти зібрати, архівувати і розслідувати інформацію про застосування подібної зброї.

Додамо

Раніше в НАТО заявили, що Росія скидає касетні бомби та інші види забороненої зброї на територію України.

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