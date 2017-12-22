Bellingcat обнародовала карту российских артобстрелов вдоль границы Украины

Исследование охватывает 22 км украинско-российской границы вдоль Донецкой и Луганской областей. В рамках этой области были рассмотрены 2254 потенциальных объекты. 518 из выявленных признаков было определено как потенциальные огневые позиции России в пределах Украины, еще 305 - как потенциальные позиции в России или вблизи границы в Украину.

"Артиллерийские атаки российских Вооруженных Сил с территории России начались в июле 2014 года и увеличивались по частоте и масштабу в августе и сентябре 2014 года", - говорится в отчете.

Трансграничные обстрелы наблюдались по всей пограничной линии конфликта в Донецкой и Луганской областях, сообщают исследователи.

"Из-за частоты, пространственного распределения и масштабов артиллерийских нападений, рассмотренных в этом отчете, эти нападения невозможно рассматривать как случайные или как действия военных подразделений, вышедших из-под контроля. Эти случаи могут рассматриваться только как военные действия Российской Федерации против Украины", - подчеркнули в Bellingcat.

Отмечается, что доказательства были собраны из открытых источников, с помощью карт Google Earth.

Напомним, экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото "Бука", опубликованном Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявший рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс.