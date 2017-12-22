Bellingcat оприлюднила карту російських артобстрілів вздовж кордону України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Експертно-журналістська група Bellingcat опублікувала звіт, в якому розміщена інтерактивна карта з координатами, звідки Росія і підконтрольні їй бойовики вели обстріл на сході України влітку 2014 року, передає УНН посилаючись на звіт.
Дослідження охоплює 22 кілометри українсько-російського кордону вздовж Донецької і Луганської областей. В рамках цієї області було розглянуто 2254 потенційних об’єкти. 518 з виявлених ознак було визначено як потенційні вогневі позиції Росії в межах України, ще 305 — як потенційні позиції в Росії або поблизу кордону в Україні.
“Артилерійські атаки російських Збройних Сил з території Росії розпочалися в липні 2014 року і збільшувалися за частотою та масштабом у серпні та вересні 2014 року”, — сказано в звіті.
Транскордонні обстріли спостерігалися по всій прикордонній лінії конфлікту у Донецькій та Луганській областях, повідомляють дослідники.
“Через частоту, просторового розподілу і масштабів артилерійських нападів, розглянутих у цьому звіті, ці напади неможливо розглядати як випадкові або як дії військових підрозділів, що вийшли з-під контролю. Ці напади можуть розглядатися лише як військові дії Російської Федерації проти України”, — підкреслили у Bellingcat.
Зазначається, що докази були зібрані з відкритих джерел, за допомогою карт Google Earth.
Нагадаємо, експертно-журналістська група Bellingcat вважає нове фото "Бука", що було опубліковане Об'єднаної слідчою групою (JIT) у четвер, 19 жовтня, доказом того, що Boeing, що виконував рейс MH17, збив російський зенітний ракетний комплекс.