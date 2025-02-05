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Белый дом пересмотрит участие США в ЮНЕСКО: что известно

Белый дом пересмотрит участие США в ЮНЕСКО: что известно

Киев  •  УНН

 • 5103 просмотра

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Белый дом инициирует пересмотр участия США в ЮНЕСКО для оценки поддержки американских интересов. Процесс продлится 90 дней под руководством Секретаря США и Постоянного представителя в ООН.

США рассмотрит свое участие в ЮНЕСКО, что будет включать оценку того, как организация поддерживает интересы Соединенных Штатов. Этот процесс будет осуществляться под руководством Секретаря США в координации с Постоянным представителем США в ООН и завершится в течение 90 дней. Об этом сообщает на сайте Белого дома, передает УНН.

Соединенные Штаты также проведут обзор своего членства в ЮНЕСКО. Этот обзор будет проводиться Секретарем в координации с Представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций (Послом ООН) и должен быть завершен в течение 90 дней с даты этого распоряжения. Обзор будет включать оценку того, как и поддерживает ли ЮНЕСКО интересы Соединенных Штатов. В частности, обзор будет включать анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации 

- говорится в сообщении.

Напомним 

Ранее УНН писал, что 4 февраля Президент США Дональд Трамп подписал документ о прекращении участия в Совете ООН по правам человека и БАПОР. Этот указ предусматривает пересмотр деятельности международных организаций, которые, по мнению Белого дома, могут иметь радикальные или антиамериканские взгляды.

Как отмечалось, особое внимание будет уделяться ЮНЕСКО, из которой США уже выходили в 2019 году, ссылаясь на ее позицию в отношении Израиля. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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