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Білий дім перегляне участь США у ЮНЕСКО: що відомо

Київ • УНН

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Білий дім ініціює перегляд участі США в ЮНЕСКО для оцінки підтримки американських інтересів. Процес триватиме 90 днів під керівництвом Секретаря США та Постійного представника в ООН.

США розгляне свою участь в ЮНЕСКО, що включатиме оцінку того, як організація підтримує інтереси Сполучених Штатів. Цей процес буде здійснюватися під керівництвом Секретаря США у координації з Постійним представником США в ООН і завершиться протягом 90 днів. Про це повідомляє на сайті Білого дому, передає УНН.

Сполучені Штати також проведуть огляд свого членства в ЮНЕСКО. Цей огляд проводитиметься Секретарем у координації з Представником Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй (Послом ООН) і має бути завершений протягом 90 днів з дати цього розпорядження. Огляд включатиме оцінку того, як і чи підтримує ЮНЕСКО інтереси Сполучених Штатів. Зокрема, огляд включатиме аналіз будь-яких проявів антисемітизму або антиізраїльських настроїв всередині організації 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що 4 лютого Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення участі в Раді ООН з прав людини та БАПОР. Цей указ передбачає перегляд діяльності міжнародних організацій, які, на думку Білого дому, можуть мати радикальні чи антиамериканські погляди.

Як зазначалося, особлива увага приділятиметься ЮНЕСКО, з якої США вже виходили в 2019 році, посилаючись на її позицію щодо Ізраїлю. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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