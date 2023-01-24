Бельгия издала указ, разрешающий ограничения на экспорт лекарств в условиях кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Бельгия издала указ, который позволяет ограничения на экспорт лекарств в случае кризиса, сообщил министр здравоохранения, информирует УНН.
Детали
Франк Ванденбрук сказал бельгийскому телеканалу LN24, что указ обеспечивает правовую основу для временного запрета экспорта некоторых основных лекарств.
По его словам, такой список еще не составлен и не опубликован, но подготовка ведется на случай дальнейшего увеличения давления на поставки лекарств в Бельгию.
Он отметил, что указ позволяет правительству ограничивать экспорт в случае их отсутствия, если это основные лекарства или в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Запрет будет применяться к основным лекарствам, которые существенно влияют на жизнь пациента и для которых нет другого одобренного препарата с таким же терапевтическим эффектом.
Запрет на экспорт вступит в силу после того, как Федеральное агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения зафиксирует отсутствие этих основных лекарственных средств как «вероятное» или «подтвержденное» в течение как минимум одного месяца, добавили в ведомстве.
Министр также упомянул о нехватке врачей общей практики.
В последние недели отделения неотложной помощи и кабинеты врачей были переполнены всплеском сезонных вирусов, что усугубляет нехватку рабочей силы в медицинской профессии. Жителей Брюсселя призвали не обращаться в отделения неотложной помощи больниц из-за зимних вирусов.