Бельгия издала указ, разрешающий ограничения на экспорт лекарств в условиях кризиса

Детали

Франк Ванденбрук сказал бельгийскому телеканалу LN24, что указ обеспечивает правовую основу для временного запрета экспорта некоторых основных лекарств.

По его словам, такой список еще не составлен и не опубликован, но подготовка ведется на случай дальнейшего увеличения давления на поставки лекарств в Бельгию.

Он отметил, что указ позволяет правительству ограничивать экспорт в случае их отсутствия, если это основные лекарства или в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Запрет будет применяться к основным лекарствам, которые существенно влияют на жизнь пациента и для которых нет другого одобренного препарата с таким же терапевтическим эффектом.

Запрет на экспорт вступит в силу после того, как Федеральное агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения зафиксирует отсутствие этих основных лекарственных средств как «вероятное» или «подтвержденное» в течение как минимум одного месяца, добавили в ведомстве.

Министр также упомянул о нехватке врачей общей практики.

В последние недели отделения неотложной помощи и кабинеты врачей были переполнены всплеском сезонных вирусов, что усугубляет нехватку рабочей силы в медицинской профессии. Жителей Брюсселя призвали не обращаться в отделения неотложной помощи больниц из-за зимних вирусов.