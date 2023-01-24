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Бельгія видала указ, який дозволяє обмеження на експорт ліків в умовах кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Бельгія видала указ, який дозволяє обмеження на експорт ліків у разі кризи, повідомив міністр охорони здоров'я, інформує УНН.

Бельгія видала указ, який дозволяє обмеження на експорт ліків в умовах кризи

Деталі

Франк Ванденбрук сказав бельгійському телеканалу LN24, що указ забезпечує правову основу для тимчасової заборони експорту деяких основних ліків.

За його словами, такий список ще не складено і не опубліковано, але підготовка ведеться на випадок подальшого збільшення тиску на постачання ліків до Бельгії.

Він зауважив, що указ дозволяє уряду обмежувати експорт у разі їх відсутності, якщо це є основні ліки або у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Заборона буде застосовуватися до основних лікарських засобів, які істотно впливають на життя пацієнта і для яких немає іншого схваленого препарату з таким же терапевтичним ефектом.

Заборона на експорт набуде чинності після того, як Федеральне агентство з лікарських засобів та товарів медичного призначення зафіксує відсутність цих основних лікарських засобів як «ймовірне» або «підтверджене» протягом як мінімум одного місяця, додали у відомстві.

Міністр також згадав про брак лікарів загальної практики.

В останні тижні відділення невідкладної допомоги та кабінети лікарів були переповнені сплеском сезонних вірусів, що посилює нестачу робочої сили в медичній професії. Жителів Брюсселя закликали не звертатися до відділень невідкладної допомоги лікарень через зимові віруси.

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