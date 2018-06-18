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Бельгия разгромила Панаму в первом туре ЧМ-2018

Бельгия разгромила Панаму в первом туре ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. 21-й по счету чемпионат мира по футболу продолжился встречей в квартете G между Бельгией и Панамой, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Ход матча можно было без труда предсказать задолго до его начала. Панама, надеясь на слаженную игру и глубокую оборону, выстроила стену на подходах к своей штрафной, и у нее то и дело спотыкались бельгийские звезды. В тщетных попытках прорваться они провели весь первый период. “Красным дьяволам” явно не хватало изобретательности, но они все же создали несколько хороших моментов. Ближе всех к успеху на 22-й минуте был Кевин де Брюйне, но мяч у него с ноги в момент снял капитан панамцев Роман Торрес.

Лукаку, Эден Азар, Мертенс и другие бельгийцы шли в раздевалку в некоторой растерянности. Однако перерыв явно пошел им на пользу, особенно Мартинес. На 47-й минуте нападающий “Наполи” нанес роскошный удар с лету, и мяч, перелетев через Хайме Пенедо, опустился в сетку (1:0). После этого игра стала более открытой, на поле появились свободные зоны, и этим в полной мере воспользовался Лукаку, который сделал в результате дубль: сначала на 69-й минуте он забил головой после отличной передачи где Брюйне (2:0), а затем технично переиграл панамского вратаря, выйдя один на один с ним после паса Азара (75 минута, 3:0).

Таким образом, Бельгия создала хороший задел для прохождения в плей-офф турнира.

Добавим также, последний раз “красные дьяволы” выигрывали матч Мундиаля с разрывом в два мяча и более в 1990 году: тогда со счетом 3:1 был повержен Уругвай.

Украинские Национальные Новости

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