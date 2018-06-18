Бельгія розгромила Панаму у першому турі ЧС-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. 21-й за ліком чемпіонат світу з футболу продовжився зустріччю в квартеті G між Бельгією і Панамою, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Хід матчу можна було без труднощів передбачити задовго до його початку. Панама, сподіваючись на злагоджену гру і глибоку оборону, вибудувала стіну на підходах до своєї штрафної, і в неї раз по раз спотикалися бельгійські зірки. У марних спробах прорватися вони провели весь перший період. “Червоним дияволам” явно не вистачало винахідливості, але вони все ж створили кілька хороших моментів. Найближчим до успіху на 22-й хвилині був Кевін де Брюйне, але м’яч у нього з ноги в останній момент зняв капітан панамців Роман Торрес.

Ромелу Лукаку, Еден Азар, Дріс Мертенс та інші бельгійці йшли в роздягальню в деякій розгубленості. Однак перерва явно пішла їм на користь, особливо Мертенсу. На 47-й хвилині нападник “Наполі” завдав розкішний удар з лету, і м’яч, перелетівши через Хайме Пенедо, опустився в сітку (1:0). Після цього гра стала більш відкритою, на полі з’явилися вільні зони, і цим повною мірою скористався Лукаку, який зробив в результаті дубль: спочатку на 69-й хвилині він забив головою після відмінної передачі де Брюйне (2:0), а потім технічно переграв панамського воротаря, вийшовши один на один з ним після пасу Азара (75 хвилина, 3:0).

Таким чином, Бельгія створила гарний заділ задля проходження в плей-оф турніру.

Додамо також, останній раз “червоні дияволи” вигравали матч Мундіалю з розривом у два м’ячі і більше в 1990 році: тоді з рахунком 3:1 був переможений Уругвай.

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