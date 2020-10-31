Бельгия усиливает карантин из-за COVID-19: закрываются магазины и ограничиваются социальные контакты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правительство Бельгии в пятницу, 30 октября, из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране приняло решение усилить и без того жесткие карантинные ограничения. Так, премьер Бельгии Александр Де Кроо сообщил о прекращении работы в стране всех магазинов, что не продают товары первой необходимости. Отныне все продажи переводятся в онлайн, пишет DW, передает УНН.
В частности, прекращают свою работу все учреждения, работа в которых предусматривает тесный контакт с клиентом — например парикмахерской и салоны красоты. Вводится еще большие ограничения на социальные контакты. Отныне жителям из разных домохозяйств разрешается посещать друг друга только один раз в неделю. Исключения делаются только для одиноких лиц, посещать которых можно два раза в неделю. “Это — последний шанс. Мы все должны сделать так, чтобы эти меры имели эффект”, — предупредил премьер Бельгии.
Как сообщалось, 19 октября из-за быстрого распространения коронавируса в Бельгии ночью начал действовать комендантский час. Также были закрыты все рестораны и кафе. Как сообщал тогда Де Кроо, распространение эпидемии COVID-19 в стране уже имеет большие масштабы, чем весной этого года.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Бельгии с населением около 11,5 миллиона человек официально подтвердили почти 400 тысяч случаев заражений коронавирусом и более 11 тысяч смертей, что делает ее одной из самых пораженных инфекцией государств Европы.