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Бельгія посилює карантин через COVID-19: закриваються магазини і обмежуються соціальні контакти

Бельгія посилює карантин через COVID-19: закриваються магазини і обмежуються соціальні контакти

Київ • УНН

 • 13490 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Уряд Бельгії у п'ятницю, 30 жовтня, через погіршення епідемічної ситуації в країні ухвалив рішення посилити і без того жорсткі карантинні обмеження. Так, прем'єр Бельгії Александер Де Кроо повідомив про припинення роботи в країні усіх магазинів, що не продають товари першої необхідності. Відтепер всі продажі переводяться в онлайн, пише DW, передає УНН.

Зокрема, припиняють свою роботу всі заклади, робота в яких передбачає тісний контакт із клієнтом — наприклад перукарні і салони краси. Запроваджується ще більші обмеження на соціальні контакти. Відтепер мешканцям з різних домогосподарств дозволяється відвідувати один одного лише один раз на тиждень. Винятки робляться лише для одиноких осіб, відвідати яких можна двічі на тиждень. “Це — останній шанс. Ми всі повинні зробити так, щоб ці заходи мали ефект”, — попередив прем’єр Бельгії.

Як повідомлялося, 19 жовтня через швидке поширення коронавірусу у Бельгії вночі почала діяти комендантська година. Також були закриті усі ресторани і кафе. Як повідомляв тоді Де Кроо, поширення епідемії COVID-19 у країні вже має більші масштаби, ніж навесні цього року.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у Бельгії з населенням близько 11,5 мільйона осіб офіційно підтвердили майже 400 тисяч випадків зараженя коронавірусом і понад 11 тисяч смертей, що робить її однією з найбільш уражених інфекцією держав Європи.

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