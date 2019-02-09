Бельгия поддержит санкции против РФ за нападение на украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бельгия поддержит санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе. Об этом председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook после встречи делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, передает УНН.
"Интересный и откровенный разговор, из которой мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа", - сообщил Арьев.
По словам нардепа, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс пообещал поддержку Украины в Совете Европы.
"Бельгийский министр также сказал, что готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы относительно российского вопроса и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций", - добавил Арьев.
Напомним, в Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников.