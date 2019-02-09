Бельгия поддержит санкции против РФ за нападение на украинских моряков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63474 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131104 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130713 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130046 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161252 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бельгия поддержит санкции против РФ за нападение на украинских моряков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бельгия поддержит санкции против граждан РФ, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе. Об этом председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook после встречи делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, передает УНН.

"Интересный и откровенный разговор, из которой мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа", - сообщил Арьев.

По словам нардепа, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс пообещал поддержку Украины в Совете Европы.

"Бельгийский министр также сказал, что готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы относительно российского вопроса и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций", - добавил Арьев.

Напомним, в Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников.

Украинские Национальные Новости

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