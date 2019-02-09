Бельгія підтримає санкції проти РФ за напад на українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бельгія підтримає санкції проти громадян РФ, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській протоці. Про це голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв написав на свої сторінці у Facebook після зустрічі делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерсом, передає УНН.
"Цікава і відверта розмова, з якої ми дізналися, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу",- повідомив Ар’єв.
За словами нардепа, голова МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс пообіцяв підтримку України в Раді Європи.
"Бельгійський міністр також сказав, що готовий дослуховуватися до позиції України в Раді Європи стосовно російського питання і погодився, що Росія має зробити суттєві кроки по деокупації Криму та виконанню мінських угод для того, щоб її делегація повернулася в ПАРЄ без санкцій", - додав Ар’єв.
Нагадаємо, в Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців.