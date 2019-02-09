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Бельгія підтримає санкції проти РФ за напад на українських моряків

Бельгія підтримає санкції проти РФ за напад на українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бельгія підтримає санкції проти громадян РФ, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській протоці. Про це голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв написав на свої сторінці у Facebook після зустрічі делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерсом, передає УНН.

"Цікава і відверта розмова, з якої ми дізналися, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу",- повідомив Ар’єв.

За словами нардепа, голова МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс пообіцяв підтримку України в Раді Європи.

"Бельгійський міністр також сказав, що готовий дослуховуватися до позиції України в Раді Європи стосовно російського питання і погодився, що Росія має зробити суттєві кроки по деокупації Криму та виконанню мінських угод для того, щоб її делегація повернулася в ПАРЄ без санкцій", - додав Ар’єв.

Нагадаємо, в Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців. 

Українські Національні Новини

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