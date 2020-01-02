Беленюк попал в тройку лучших борцов года в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019", за которую боролся украинец Жан Беленюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерацию греко-римской борьбы Украины.
Победителями стали Фрэнк Чамизо (Италию) в вольной борьбе Виктор Лоринца (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менса (США) в женской борьбе.
Также были определены борцы, занявшие второе и третье место. Беленюк получил 82 очка и отстал от победителя на 10 баллов - 3 место.
Напомним, что Беленюка признавали лучшим спортсменом месяца в Украине.