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Беленюк потрапив до трійки кращих борців року в світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. United World Wrestling оголосив лауреатів премії "Борець року 2019", за яку боровся українець Жан Беленюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу Федерацію греко-римської боротьби України.

Переможцями стали Френк Чамізо (Iталія) у вільній боротьбі, Віктор Лорінц (Угорщина) в греко-римській і Таміра Менсах (США) в жіночій боротьбі.

Також були визначені борці, які посіли друге та третє місце. Беленюк отримав 82 очки і відстав від переможця на 10 балів – 3 місце.

Нагадаємо, що Беленюка визнавали кращим спортсменом місяця в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

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