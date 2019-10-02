Беленюк став найкращим спортсменом вересня в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українського борця греко-римського стилю Жана Беленюка визнано найкращим спортсменом вересня в Україні, передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.
"Підбиваючи підсумки спортивного місяця, Національний олімпійський комітет України визнав чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка найкращим спортсменом вересня в Україні. Його наставника, старшого тренера збірної України з греко-римської боротьби Володимира Шацьких названо найкращим тренером місяця", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на чемпіонаті світу в Нур-Султані (Республіка Казахстан) спортсмен повернув собі звання найсильнішого борця світу.
"У ваговій категорії 87 кг Жан Беленюк окрім медалі найвищого ґатунку, виборов олімпійську ліцензію на Токіо-2020", - зазначили у НОК.
У комітеті додали, що борець втретє отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Він був відзначений у квітні-2014 та вересні-2015.
Як повідомляв УНН, 16 вересня український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вдруге в кар'єрі здобув золото чемпіонату світу.