Беленюк стал лучшим спортсменом сентября в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк признан лучшим спортсменом сентября в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.
"Подводя итоги спортивного месяца, Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка лучшим спортсменом сентября в Украине. Его наставник, старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких назван лучшим тренером месяца", - говорится в сообщении.
Отмечено, что на чемпионате мира в Нур-Султане (Республика Казахстан) спортсмен вернул себе звание сильнейшего борца мира.
"В весовой категории 87 кг Жан Беленюк кроме медали высшей пробы, завоевал олимпийскую лицензию на Токио-2020", - отметили в НОК.
В комитете добавили, что борец в третий раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Он был отмечен в апреле 2014 и сентябре-2015.
Как сообщал УНН, 16 сентября украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк второй раз в карьере завоевал золото чемпионата мира.