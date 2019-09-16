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Український борець Беленюк став чемпіоном світу

Український борець Беленюк став чемпіоном світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вдруге в кар'єрі здобув золото чемпіонату світу, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці НОК у Facebook.

Зазначимо, що до цьогорічного "золота" чемпіонату Європи і ІІ Європейських Ігор спортсмен додав "золото" світової першості.

"Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (-87 кг) у напруженому фіналі здолав опір угорця Віктора Льорінца і вдруге в кар'єрі здобув золото чемпіонату світу", - йдеться у повідомленні.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Жана, тренерський склад і Асоціацію спортивної боротьби України на чолі з Олегом Кравченком і побажав успішного шляху до олімпійського Токіо-2020.

Раніше УНН повідомляв, що український борець Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу.

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