Украинский борец Беленюк стал чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк второй раз в карьере завоевал золото чемпионата мира, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице НОК в Facebook.
Отметим, что к нынешнему "золоту" чемпионата Европы и ІІ Европейских Игр спортсмен добавил "золото" мирового первенства.
"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (-87 кг) в напряженном финале одолел сопротивление венгра Виктора Льоринца и второй раз в карьере завоевал золото чемпионата мира", - говорится в сообщении.
Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил Жана, тренерский состав и Ассоциацию спортивной борьбы Украины во главе с Олегом Кравченко и пожелал успешного пути к олимпийскому Токио-2020.
Ранее УНН сообщал, что украинский борец Беленюк вышел в финал чемпионата мира.