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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 70716 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113064 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104871 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111698 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148637 просмотра

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Украинский борец Беленюк стал чемпионом мира

Украинский борец Беленюк стал чемпионом мира

Киев  •  УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк второй раз в карьере завоевал золото чемпионата мира, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице НОК в Facebook.

Отметим, что к нынешнему "золоту" чемпионата Европы и ІІ Европейских Игр спортсмен добавил "золото" мирового первенства.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (-87 кг) в напряженном финале одолел сопротивление венгра Виктора Льоринца и второй раз в карьере завоевал золото чемпионата мира", - говорится в сообщении.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил Жана, тренерский состав и Ассоциацию спортивной борьбы Украины во главе с Олегом Кравченко и пожелал успешного пути к олимпийскому Токио-2020.

Ранее УНН сообщал, что украинский борец Беленюк вышел в финал чемпионата мира.

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