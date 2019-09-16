Український борець Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Нур-Султані в рамках чемпіонату світу провели змагання борці в олімпійських вагових категоріях 67, 87 і 97 кг. Про це інформує Асоціація спортивної боротьби, передає УНН.
Жан Беленюк (87 кг) успішно переміг всіх суперників і пробився до фіналу. В 1/16 Беленюк виявися сильнішим за представника Мексики, в 1/8 обійшов хорвата, у чвертьфіналі впевнено здолав білоруса, а в півфінальному раунді переміг борця з Німеччини.
Також, сьогодні у бронзовому фіналі боровся закарпатець Юрій Шкрюба (82). Суперником Юрія виявився потужний іранський спортсмен Саєд Абдвалі, який в цьому поєдинку виявився сильнішим за українця. Юрій посів п’яте місце Чемпіонату Світу.
Зазначається, що Артур Політаєв та Микола Крисов вибули зі змагань після першого кола.
Зауважимо, що 16 вересня зранку на килими “Барис-Арени” вийдуть Ленур Теміров (60 кг), Володимир Яковлєв (77) та Микола Кучмій (130).