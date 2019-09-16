Украинский борец Беленюк вышел в финал чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Нур-Султане в рамках чемпионата мира провели соревнования борцы в олимпийских весовых категориях 67, 87 и 97 кг. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы, передает УНН.
Жан Беленюк (87 кг) успешно победил всех соперников и пробился в финал. В 1/16 Беленюк оказался сильнее представителя Мексики, в 1/8 обошел хорвата, в четвертьфинале уверенно одолел белоруса, а в полуфинальном раунде победил борца из Германии.
Также, сегодня в бронзовом финале боролся закарпатец Юрий Шкрюба (82). Соперником Юрия оказался мощный иранский спортсмен Сайед Абдвали, который в этом поединке оказался сильнее украинца. Юрий занял пятое место Чемпионата Мира.
Отмечается, что Артур Политаев и Николай Крысов выбыли из соревнований после первого круга.
Заметим, что 16 сентября утром на ковры "Барыс-Арены" выйдут Ленур Темиров (60 кг), Владимир Яковлев (77) и Николай Кучмий (130).