Беларусь заявила Польше о подготовке теракта против детей белорусской активистки
Киев • УНН
МИД Беларуси передало Польше информацию о якобы подготовке теракта против детей белорусской активистки. По данным Минска, нападение готовит осужденное лицо, находящееся в Польше.
Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что передало польской стороне информацию о якобы подготовке теракта на территории Польши. Об этом МИД сообщило в Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что информацию передали временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне во время встречи в Минске. По утверждению белорусской стороны, данные поступили от правоохранительных органов страны в рамках взаимодействия в борьбе с преступностью.
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По версии МИД Беларуси, теракт якобы готовит лицо, осужденное в Беларуси по ряду статей Уголовного кодекса, которое сейчас находится в Польше. В ведомстве утверждают, что польские власти недавно лишили этого человека дополнительной защиты и права на проживание.
Что заявили в Минске
В МИД Беларуси заявили, что вероятной целью нападения должны стать несовершеннолетние дети белорусской активистки, проживающей в Польше. По утверждению Минска, мотивом якобы является месть из-за недостаточных усилий активистки для сохранения упомянутым лицом статуса защиты в Польше.
Также в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в случае поступления новой информации ее будут передавать польской стороне через каналы взаимодействия между компетентными органами двух стран.
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