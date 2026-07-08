белорусская пропаганда маскирует поддержку кремля "миротворческой" риторикой - разведка

Белорусская государственная пропаганда, несмотря на полную солидарность с Кремлем в поддержке войны против Украины, использует собственные нарративы, которые отличают её от российской. К такому выводу пришли авторы доклада организации iSANS «Красные линии белорусской пропаганды», посвящённого анализу провластных белорусских телеграм-каналов и медиа. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Эксперты отмечают, что российская пропаганда строится на риторике уничтожения украинской государственности, отрицании права Украины на существование и призывах продолжать войну до победы. Белорусская пропаганда, напротив, всё чаще прибегает к «миротворческой» риторике, продвигая идею переговоров и представляя Беларусь как возможную площадку для них. При этом она не ставит под сомнение действия России и продолжает тиражировать антиукраинские нарративы Кремля.

В докладе выделены три ключевых отличия между российской и белорусской пропагандой:

Российская пропаганда подаёт войну как экзистенциальное противостояние с Западом, тогда как белорусская делает акцент на необходимости переговоров;

Украину российские пропагандисты называют «антироссией», а белорусские медиа – «соседней» или «братской» страной, которая якобы находится под влиянием Запада;

Российская пропаганда отрицает существование отдельной украинской идентичности, тогда как белорусская эксплуатирует концепцию «трёх братских славянских народов».

Исследователи подчёркивают, что миротворческая риторика Лукашенко носит односторонний характер. По их оценке, он регулярно призывает Украину согласиться на переговоры на условиях Москвы, не выдвигая никаких требований к России как инициатору войны. В докладе также отмечается, что заявления о мире сопровождаются продолжением военной и политической поддержки Кремля.

лукашенко заявил, что не будет отправлять белорусов на войну против Украины