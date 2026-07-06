лукашенко заявил, что не будет отправлять белорусов на войну против Украины
Киев • УНН
александр лукашенко заверил, что власти не намерены посылать белорусов на войну. Он обвинил Запад в милитаризации и затягивании конфликта.
белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что минск не планирует отправлять своих граждан на войну против Украины. В то же время он обвинил страны Запада в милитаризации и утверждал, что затягивание войны якобы выгодно "международной партии войны", сообщают белорусские СМИ, передает УНН.
По словам лукашенко, Европейский Союз якобы взял курс на милитаризацию, а разговоры об угрозе со стороны россии он назвал "абсурдной истерией".
"Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательного вооружения. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока"", – заявил лукашенко.
В то же время он заверил белорусов, что власти не намерены отправлять их на войну против Украины.
"Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война продолжается в Украине. Мы сторонники мирного урегулирования. Но, как я уже сказал, международная "партия войны" этого не хочет", – сказал лукашенко.
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