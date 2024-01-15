беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  1389 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  94351 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  109601 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  109172 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  109940 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  165998 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  237953 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  237379 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  214528 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205744 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186852 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157173 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132944 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142557 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149630 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины

Белорусские солдаты будут тренироваться в россии, чтобы перенять опыт, который оккупанты получили на войне в Украине.

Война •   •  10772 просмотра
беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины

Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК

ОТП Банк выполняет план выхода с российского рынка, руководствуясь указаниями НАПК и Европейской Комиссии.

Экономика •   •  9668 просмотра
Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК

На российской брянщине двое военных рф погибли в результате пожара в блиндаже - росСМИ

В результате пожара в блиндаже в брянской области рф погибли двое российских военнослужащих из-за вероятного неосторожного обращения с огнем.

Новости Мира •   •  7069 просмотра
На российской брянщине двое военных рф погибли в результате пожара в блиндаже - росСМИ

Январские морозы в Украине не повлияли на озимые - ученые

Посевы озимых в Украине находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на сильные морозы, но эксперты отмечают необходимость продолжения мониторинга из-за нестабильности погоды.

Экономика •   •  10532 просмотра
Январские морозы в Украине не повлияли на озимые - ученые

В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек

Пол монастыря XV века обвалился во время свадьбы в Италии, травмировав 35 человек, шестеро из которых получили серьезные ранения.

Новости Мира •   •  9380 просмотра
В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек

Выбитые окна и разрушенные стены: последствия ночного удара рф по Херсону

Во время ночного удара по центральному району Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов.

Война •   •  13851 просмотра
Выбитые окна и разрушенные стены: последствия ночного удара рф по Херсону

Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности

Финские компании экспортируют продукцию военно-промышленного комплекса в россию вопреки санкциям, некоторые из них находятся под уголовным расследованием.

Новости Мира •   •  10331 просмотра
Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности

В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС

Израильский футболист Сагив Йехезкель был освобожден турецким судом после задержания за ношение нарукавной повязки с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  11571 просмотра
В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС

Ударил по голове из-за плача: мужчину в Киевской области арестовали за смерть двухмесячной дочери

Мужчина из Киевской области подозревается в том, что смертельно ударил своего ребенка, который плакал.

Криминал и ЧП •   •  11465 просмотра
Ударил по голове из-за плача: мужчину в Киевской области арестовали за смерть двухмесячной дочери

Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ

Служба безопасности Украины задержала 42-летнюю женщину в Николаеве за распространение пророссийской дезинформации под руководством российских спецслужб.

Криминал и ЧП •   •  10565 просмотра
Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ