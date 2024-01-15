беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины

Белорусские военные пройдут обучение на территории рф, чтобы перенять боевой опыт оккупантов, который те получили на войне в Украине. Об этом со ссылкой на минобороны беларуси, передает УНН.

Детали

В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами россии во время проведения специальной военной операции - заявили в белорусском министерстве обороны.

Появилось видео учений украинских военных на границе с Беларусью

Там отметили, что после завершения обучения "белорусские военные как инструкторы по самым сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооруженных сил республики беларусь".

Напомним,

Беларусь строит новый военный городок в 40 километрах от границы с Украиной, где, вероятно, разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы.