білорусь відправила до рф військових, аби ті перейняли досвід окупантів у війні проти України
Київ • УНН
Білоруські солдати тренуватимуться в росії, щоб перейняти досвід, який окупанти отримали на війні в Україні.
Білоруські військові пройдуть навчання на території рф, аби перейняти бойовий досвід окупантів, який ті отримали на війні в Україні. Про це з посиланням на міноборони білорусі, передає УНН.
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У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами росії під час проведення спеціальної військової операції
З’явилося відео навчань українських військових на кордоні з Білоруссю23.12.23, 08:47 • 33629 переглядiв
Там зазначили, що після завершення навчання "білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам збройних сил республіки білорусь".
Нагадаємо
білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.