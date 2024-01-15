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білорусь відправила до рф військових, аби ті перейняли досвід окупантів у війні проти України

білорусь відправила до рф військових, аби ті перейняли досвід окупантів у війні проти України

Київ • УНН

 • 23682 перегляди

Білоруські солдати тренуватимуться в росії, щоб перейняти досвід, який окупанти отримали на війні в Україні.

Білоруські військові пройдуть навчання на території рф, аби перейняти бойовий досвід окупантів, який ті отримали на війні в Україні. Про це з посиланням на міноборони білорусі, передає УНН.

Деталі

У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами росії під час проведення спеціальної військової операції

- заявили в білоруському міністерстві оборони.

З’явилося відео навчань українських військових на кордоні з Білоруссю23.12.23, 08:47 • 33629 переглядiв

Там зазначили, що після завершення навчання "білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам збройних сил республіки білорусь".

Нагадаємо

білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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