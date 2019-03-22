Бекирову в медсанчасти СИЗО не оказывают необходимой помощи – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Арестованному в оккупированном Крыму активисту Эдему Бекирову в медсанчасти СИЗО не оказывают необходимой помощи, что является риском для его жизни. Об этом сообщил адвокат Бекирова Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Сейчас Эдем Агъа перевели в медсанчасть СИЗО. Многие думают это больница. Нет. Камера побольше, может чаще видеть фельдшера и еда посносней... всё. Не производится обязательная для Эдема ежемесячная процедура, связанная с его сердцем и операцией на сердце. Под наблюдением врачей он нуждается в медикаментозной поддержке. Не представляют ему результаты УЗИ и другие медицинские бумаги, которые были сделаны уже после ареста. А те медсправки, что Эдем Агъа получил во время нахождения в СИЗО, - не содержат объективных результатов и реального диагноза", - отметил Курбединов.
По его словам, каждый день наносит непоправимый вред здоровью политзаключенного и является риском для его жизни.
Также адвокат сообщил, что Бекиров очень благодарен всем, кто поддержал его и его семью, освещает его дело и беспокоится за судьбу народа.
Напомним, арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова перевели в медсанчасть.