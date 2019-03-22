Бекірову в медсанчастині СІЗО не надають необхідної допомоги - адвокат

"Зараз Едема Аг'а перевели в медсанчастину СІЗО. Багато хто думає, що це лікарня. Ні. Камера побільше, може частіше бачити фельдшера і їжа дещо краща ... все. Не проводиться обов'язкова для Едема щомісячна процедура, пов'язана з його серцем і операцією на серці. Під наглядом лікарів він потребує медикаментозної підтримки. Не надають йому результати УЗД та інше медичны документи, які були зроблені вже після арешту. А ті меддовідки, що Едем Аг'а отримав під час перебування в СІЗО, - не містять об'єктивних результатів і реального діагнозу", - зазначив Курбедінов.

За його словами, кожен день завдає непоправної шкоди здоров'ю політв'язня і є ризиком для його життя.

Також адвокат повідомив, що Бекіров дуже вдячний всім, хто підтримав його і його сім'ю, висвітлює його справу і турбується про долю народу.

Нагадаємо, заарештованого в окупованому Криму активіста Едема Бекірова перевели в медсанчастину.