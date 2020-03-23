Бекешкину завтра похоронят в Киеве на Байковом кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Погребение директора Фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной состоится завтра, 24 марта, на Байковом кладбище. Об этом сообщили на странице Фонда, передает УНН.
"Погребение Ирины Бекешкиной, известной социологини, директора Фонда "Демократические инициативы", старшей научной сотрудницы Института социологии НАН Украины Ирины, состоится во вторник, 24 марта, в 12:00 на Байковом кладбище (ул. Байковая, 16 Киевский крематорий, зал "Большой" ("Ракушка")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с карантинными мероприятиями, близкие и родные социологини не будут организовывать массового, публичного прощания, а отдать дань и выразить соболезнования можно на странице Фонда в Facebook.
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"Мероприятия оказания почестей памяти Ирины Бекешкиной мы обязательно проведем по окончанию карантина", - сообщили в Фонде.
Напомним, что директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина умерла на 69-м году жизни.