Бекешкину завтра похоронят в Киеве на Байковом кладбище

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102878 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104955 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104011 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112495 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100616 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105136 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106613 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Бекешкину завтра похоронят в Киеве на Байковом кладбище

Бекешкину завтра похоронят в Киеве на Байковом кладбище

Киев  •  УНН

 • 11159 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Погребение директора Фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной состоится завтра, 24 марта, на Байковом кладбище. Об этом сообщили на странице Фонда, передает УНН.

"Погребение Ирины Бекешкиной, известной социологини, директора Фонда "Демократические инициативы", старшей научной сотрудницы Института социологии НАН Украины Ирины, состоится во вторник, 24 марта, в 12:00 на Байковом кладбище (ул. Байковая, 16 Киевский крематорий, зал "Большой" ("Ракушка")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с карантинными мероприятиями, близкие и родные социологини не будут организовывать массового, публичного прощания, а отдать дань и выразить соболезнования можно на странице Фонда в Facebook.

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"Мероприятия оказания почестей памяти Ирины Бекешкиной мы обязательно проведем по окончанию карантина", - сообщили в Фонде.

Напомним, что директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина умерла на 69-м году жизни.

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