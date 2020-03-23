Бекешкіну завтра поховають у Києві на Байковому цвинтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поховання директора Фонду “Демократичні ініціативи” Ірини Бекешкіної відбудеться завтра, 24 березня, на Байковому цвинтарі. Про це повідомили на сторінці Фонду, передає УНН.
“Поховання Ірини Бекешкіної, відомої соціологині, директорки Фонду „Демократичні ініціативи“, старшої наукової співробітниці Інституту соціології НАН України Ірини, відбудеться у вівторок, 24 березня, о 12:00 на Байковому цвинтарі (вул. Байкова, 16, Київський крематорій, зал „Великий“ („Ракушка“)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з карантинними заходами, близькі та рідні соціолога не організовуватимуть масового, публічного прощання, а віддати шану та висловити співчуття можна на сторінці Фонду в Facebook.
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“Заходи зі вшанування пам’яті Ірини Бекешкіної ми обов’язково проведемо по закінченні карантину”, — повідомили у Фонді.
Нагадаємо, що директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна померла на 69-му році життя.