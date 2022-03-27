BBC: в Украине погибли уже семь российских генералов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине погибли семь российских генералов, со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает BBC, пишет УНН.
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"В Украине погибли семь российских генералов, заявил западный чиновник. По данным министерства обороны Украины, российский генерал-лейтенант Яков Резанцев, который, как сообщается, погиб в субботу, является самым высокопоставленным из убитых офицеров", - пишет издание.
Детали
Эксперты говорят, что низкий моральный дух в российских войсках вынуждает старших офицеров приближаться к линии фронта.
"Российская военная доктрина почти не допускает инициативы капралов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказа сверху", - указывает издание.
Офицер британской армии в отставке сказал, что гибель генералов также указывает на "весьма успешную снайперскую кампанию, которая может подорвать российские командные структуры".
Дополнение
Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа рф Якова Рязанцева на аэродроме в Чернобаевке.