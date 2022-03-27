BBC: в Украине погибли уже семь российских генералов

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"В Украине погибли семь российских генералов, заявил западный чиновник. По данным министерства обороны Украины, российский генерал-лейтенант Яков Резанцев, который, как сообщается, погиб в субботу, является самым высокопоставленным из убитых офицеров", - пишет издание.

Детали

Эксперты говорят, что низкий моральный дух в российских войсках вынуждает старших офицеров приближаться к линии фронта.

"Российская военная доктрина почти не допускает инициативы капралов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказа сверху", - указывает издание.

Офицер британской армии в отставке сказал, что гибель генералов также указывает на "весьма успешную снайперскую кампанию, которая может подорвать российские командные структуры".

Дополнение

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа рф Якова Рязанцева на аэродроме в Чернобаевке.