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BBC: в Украине погибли уже семь российских генералов

Киев • УНН

 • 127747 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине погибли семь российских генералов, со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает BBC, пишет УНН.

BBC: в Украине погибли уже семь российских генералов

Цитата

"В Украине погибли семь российских генералов, заявил западный чиновник. По данным министерства обороны Украины, российский генерал-лейтенант Яков Резанцев, который, как сообщается, погиб в субботу, является самым высокопоставленным из убитых офицеров", - пишет издание.

Детали

Эксперты говорят, что низкий моральный дух в российских войсках вынуждает старших офицеров приближаться к линии фронта.

"Российская военная доктрина почти не допускает инициативы капралов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказа сверху", - указывает издание.

Офицер британской армии в отставке сказал, что гибель генералов также указывает на "весьма успешную снайперскую кампанию, которая может подорвать российские командные структуры".

Дополнение

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа рф Якова Рязанцева на аэродроме в Чернобаевке.

Украинские Национальные Новости

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