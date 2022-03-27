BBC: в Україні загинули вже семеро російських генералів

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"В Україні загинули семеро російських генералів, заявив західний чиновник. За даними міністерства оборони України, російський генерал-лейтенант Яків Резанцев, який, як повідомляється, загинув у суботу, є найбільш високопоставленим з убитих офіцерів", - пише видання.

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Експерти кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.

"Російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед капралів і сержантів, а молодші чини завжди чекають наказів згори", - вказує видання.

Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "дуже успішну снайперську кампанію, яка може підірвати російські командні структури".

Доповнення

Військові Збройних сил України ліквідували російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Якова Рязанцева на аеродромі в Чорнобаївці.