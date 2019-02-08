Базовый доход в Финляндии дарит счастье и не решает проблемы безработицы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Схема базового дохода в Финляндии не заставила людей работать больше, чтобы улучшать свое финансовое состояние, однако улучшила их удовлетворенность жизнью. Об этом рассказали в правительстве страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Двухлетний эксперимент, который завершился месяц назад, охватил 2 тыс. безработных финнов, которые стали первыми европейцами с регулярными выплатами из бюджета, которые не прекратились даже после обретения работы.
Финлядния, которая по версии ООН является самой счастливой страной мира, рассматривает альтернативы существующей социальной модели.
За экспериментом следили правительства других стран, которые также рассматривали базовый доход как одно из средств поощрения безработных к временной и низкооплачиваемой работы, за которую можно браться без боязни остаться без выплат по безработице.
По словам премьер-министра Финлядния, ежемесячные выплаты размером 560 евро почти не повлияли на проблему безработицы, однако однозначно улучшили самочувствие людей и наполнили их счастьем.
Напомним, безработные в Украине по закону могут получать помощь от государства на сумму от 610 грн для лиц без стажа работы до 7700 грн.