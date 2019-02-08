Базовий дохід у Фінляндії дарує щастя і не вирішує проблеми безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Схема базового доходу в Фінляндії не змусила людей працювати більше, щоб покращувати свої статки, проте покращила їх задоволеність життям. Про це розповіли в уряді країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Дворічний експеримент, що завершився місяць тому, охопив 2 тис. безробітних фінів, які стали першими європейцями з регулярними виплатими з бюджету, що не припинились навіть після знаходження роботи.
Фінляднія, що за версією ООН є найщасливішою країною світу, розглядає альтернативи існуючій соціальній моделі.
За експериментом слідкували уряди інших країн, які також розглядали базовий дохід як один із засобів заохочування безробітних до тимчасової та низькооплачуваної роботи, за яку можна братися без остраху залишитись без виплат по безробіттю.
За словами прем'єр-міністра Фінляднії, щомісячні виплати розміром 560 євро майже не вплинули на проблему безробіття, проте однозначно покращили самопочуття людей та сповнили їх щастям.
Нагадаємо, безробітні в Україні за законом можуть отримувати допомогу від держави на суму від 610 грн для осіб без стажу роботи до 7700 грн.