Желаю тебе больше причин для улыбки: первая леди поздравила Зеленского с Днем рождения

Цитата

«Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: «Не изменился. Он тот же самый. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать». Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, так, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем», - написала Зеленская.

Она отметила, что упрямства Президенту хватит, поэтому главное – чтобы хватило здоровья.

«Так будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Подари мне эту возможность!» - подчеркнула первая леди.

Дополнение

Сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает 45-летие.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравили Президента с Днем рождения.