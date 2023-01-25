З Днем народження, пане Президенте: Зеленського привітали в ОП і Верховній Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський відзначає 45-річчя. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітали Президента з Днем народження, передає УНН.
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«З Днем Народження, пане Президенте. Справжній, порядний, сильний. Попереду - перемога України, головна мета всієї нації. Тільки вперед!» - написав Єрмак у Telegram.
«З Днем народження, пане Президенте. Ви тиснете руку світовим лідерам, а потім - нашим захисникам і захисницям! Щодня Ви б’єтесь за Україну на дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуєте тим, хто боронить нашу землю. Дякую за відданість і принциповість! Переможемо!» - написав Стефанчук Twitter.
З Днем народження, пане Президенте @ZelenskyyUa.
Ви тиснете руку світовим лідерам, а потім - нашим захисникам і захисницям! Щодня Ви б’єтесь за на дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуєте тим, хто боронить нашу землю.
Дякую за відданість і принциповість! Переможемо! pic.twitter.com/VbROgV46yD
Також привітання почали з'являтися від керівників різних установ та ОВА.
Доповнення
Сьогодні, 25 січня, свій день народження святкує Президент України Володимир Зеленський. Йому виповнилося 45 років.
Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.
Також Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.