С Днем рождения, господин Президент: Зеленского поздравили в ОП и Верховной Раде

Детали

«С Днем Рождения, господин Президент. Настоящий, порядочный, сильный. Впереди - победа Украины, главная цель всей нации. Только вперед!» - написал Ермак в Telegram.

«С Днем рождения, господин Президент. Вы жмете руку мировым лидерам, а потом - нашим защитникам и защитницам! Ежедневно Вы бьетесь за Украину на дипломатическом фронте, а затем на передовой благодарите тех, кто защищает нашу землю. Спасибо за преданность и принципиальность! Победим!» - написал Стефанчук в Twitter.

З Днем народження, пане Президенте @ZelenskyyUa.

Ви тиснете руку світовим лідерам, а потім - нашим захисникам і захисницям! Щодня Ви б’єтесь зана дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуєте тим, хто боронить нашу землю.



Дякую за відданість і принциповість! Переможемо! pic.twitter.com/VbROgV46yD

Также поздравления начали появляться от руководителей различных учреждений и ОВА.

Дополнение

Сегодня, 25 января, свой день рождения празднует Президент Украины Владимир Зеленский. Ему исполнилось 45 лет.

Зеленский стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times.

Также Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.