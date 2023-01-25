Бажаю тобі більше причин для усмішки: перша леді привітала Зеленського з Днем народження

Цитата

«Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо», - написала Зеленська.

Вона зазначила, що впертості Президенту вистачить, тому головне – щоб вистачило здоров’я.

«Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!», - наголосила перша леді.

Доповнення

Сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський відзначає 45-річчя.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітали Президента з Днем народження.