Бажаю тобі більше причин для усмішки: перша леді привітала Зеленського з Днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська привітала Президента Володимира Зеленського з Днем народження та побажала йому більше причин для усмішки, зазначивши, що він знає, що для цього треба, передає УНН.
Цитата
«Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо», - написала Зеленська.
Вона зазначила, що впертості Президенту вистачить, тому головне – щоб вистачило здоров’я.
«Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!», - наголосила перша леді.
Доповнення
Сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський відзначає 45-річчя.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітали Президента з Днем народження.