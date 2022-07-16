Байдену может угрожать импичмент, если на выборах проиграют демократы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будут двигаться в этом направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Опрос Массачусетского университета в Амхерсте, опубликованный в мае, показал, что 68% республиканцев и 66% консерваторов хотят, чтобы Байдену был объявлен эпичмент, если республиканцы займут Палату представителей.
В январе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что для импичмента Байдена будет «несколько оснований», а в апреле представитель республиканцев Кен Бак объявил, что юридический комитет Палаты представителей «проведет слушания, чтобы определить, уместен импичмент, где потом это будет представлено полному залу».
Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, но президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого еще никогда не было, и маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.
В статье отметили, что бывший президент Дональд Трамп дважды подвергался процедуре импичмента – в 2020 и 2021 годах – и оба раза Сенат оправдал его. Поэтому в случае победы республиканцев на выборах ничто не помешает им в Палате представителей инициировать процедуру, даже если мало шансов.
Напомним
Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вскоре объявить о начале своей кампании на выборах в 2024 году.