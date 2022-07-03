Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про початок своєї президентської кампанії на виборах у 2024 році — New York Post

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 14334 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 39601 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 60546 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 70724 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 70603 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72545 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81560 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 215349 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148673 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172301 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме ще 2 години.
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 149725 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 181955 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 71245 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92165 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 91231 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 215351 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 491356 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 441559 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 648054 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 769160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 228 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23523 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46565 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92165 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112203 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про початок своєї президентської кампанії на виборах у 2024 році — New York Post

Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про початок своєї президентської кампанії на виборах у 2024 році — New York Post

Київ • УНН

 • 163752 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість незабаром оголосити про початок своєї кампанії на виборах у 2024 році. Про це пише газета New York Post із посиланням на джерело в оточенні екслідера США, повідомляє УНН.

Деталі

Республіканці готуються до того, що Дональд Трамп оголосить про незвично ранню заявку на посаду голови Білого дому. Цей крок частково покликаний захистити колишнього президента від потоку згубних викриттів, які випливають із розслідувань його спроб утриматися при владі після програшу на виборах 2020 року.

Трамп вступить у перегони як явний фаворит із рейтингом схвалення серед республіканців близько 80 відсотків, але є ознаки того, що все більше число виборців партії шукає інші варіанти.

Команда колишнього президента залишається розділеною щодо того, чи варто йому взагалі балотуватися знову. Ті, хто виступає проти третьої кандидатури, висловлюють занепокоєння, починаючи від сумнівів щодо політичної потенції пана Трампа і закінчуючи питаннями про те, чи зможе він сформулювати чітке обґрунтування балотування.

Інші закликають Трампа не поспішати. Дональд Трамп-молодший, його старший син, сказав, що хоче аби його батько створив навколо себе найширшу передвиборчу команду, щоб підготуватися до балотування.

Нагадаємо

Наступні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57