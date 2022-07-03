Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про початок своєї президентської кампанії на виборах у 2024 році — New York Post

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Республіканці готуються до того, що Дональд Трамп оголосить про незвично ранню заявку на посаду голови Білого дому. Цей крок частково покликаний захистити колишнього президента від потоку згубних викриттів, які випливають із розслідувань його спроб утриматися при владі після програшу на виборах 2020 року.

Трамп вступить у перегони як явний фаворит із рейтингом схвалення серед республіканців близько 80 відсотків, але є ознаки того, що все більше число виборців партії шукає інші варіанти.

Команда колишнього президента залишається розділеною щодо того, чи варто йому взагалі балотуватися знову. Ті, хто виступає проти третьої кандидатури, висловлюють занепокоєння, починаючи від сумнівів щодо політичної потенції пана Трампа і закінчуючи питаннями про те, чи зможе він сформулювати чітке обґрунтування балотування.

Інші закликають Трампа не поспішати. Дональд Трамп-молодший, його старший син, сказав, що хоче аби його батько створив навколо себе найширшу передвиборчу команду, щоб підготуватися до балотування.

Нагадаємо

Наступні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.