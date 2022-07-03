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Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о начале своей президентской кампании на выборах в 2024 году - New York Post

Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о начале своей президентской кампании на выборах в 2024 году - New York Post

Киев • УНН

 • 163749 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вскоре объявить о начале своей кампании на выборах в 2024 году. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источник в окружении экс-лидера США, сообщает УНН.

Детали

Республиканцы готовятся к тому, что Дональд Трамп объявит о необычно ранней заявке на должность главы Белого дома. Этот шаг частично призван защитить бывшего президента от потока пагубных разоблачений, вытекающих из расследований его попыток удержаться у власти после проигрыша на выборах 2020 года.

Трамп вступит в гонку как явный фаворит с рейтингом одобрения среди республиканцев около 80 процентов, но есть признаки того, что все большее число избирателей партии ищет другие варианты.

Команда бывшего президента остается разделенной по поводу того, стоит ли ему вообще баллотироваться снова. Те, кто выступает против третьей кандидатуры, выражают беспокойство, начиная от сомнений в политической потенции господина Трампа и заканчивая вопросами о том, сможет ли он сформулировать четкое обоснование баллотирования.

Другие призывают Трампа не торопиться. Дональд Трамп-младший, его старший сын, сказал, что хочет, чтобы его отец создал вокруг себя самую широкую предвыборную команду, чтобы подготовиться к баллотированию.

Напомним

Следующие президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.

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