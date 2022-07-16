Байдену може загрожувати імпічмент, якщо на виборах програють демократи - ЗМІ

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Опитування Массачусетського університету в Амхерсті, опубліковане в травні, показало, що 68% республіканців і 66% консерваторів хочуть, щоб Байдену був оголошений епічмент, якщо республіканці займуть Палату представників.

У січні сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що для імпічменту Байдена буде «кілька підстав», а у квітні представник республіканців Кен Бак оголосив, що юридичний комітет Палати представників «проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент, де потім це буде представлено повному залу».

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю у дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць у 2023 році.

В статті зазначили, що колишній президент Дональд Трамп двічі піддавався процедурі імпічменту - у 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм в Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.

Нагадаємо

Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість незабаром оголосити про початок своєї кампанії на виборах у 2024 році.