Байден снова получил положительный тест на COVID

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“Президент по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными”, — говорится в заключении врача.

Детали

Так как утренний тест Байдена на коронавирус показал положительный результат – президент продолжает оставаться в изоляции.

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Американский президент Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на полный курс вакцинации, несколько ревакцинаций и строгое соблюдение санитарных мер.

Как сообщал его личный врач, политик имел легкие симптомы — насморк и сухой кашель. Президент продолжал выполнять свои обязанности, но в режиме самоизоляции.

COVID-19 Байдену был диагностирован на фоне очередной волны пандемии в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5.