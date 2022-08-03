Байден снова получил положительный тест на COVID
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на письмо лечащего врача Кевина О'Коннора, передает УНН.
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“Президент по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными”, — говорится в заключении врача.
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Так как утренний тест Байдена на коронавирус показал положительный результат – президент продолжает оставаться в изоляции.
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Американский президент Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на полный курс вакцинации, несколько ревакцинаций и строгое соблюдение санитарных мер.
Как сообщал его личный врач, политик имел легкие симптомы — насморк и сухой кашель. Президент продолжал выполнять свои обязанности, но в режиме самоизоляции.
COVID-19 Байдену был диагностирован на фоне очередной волны пандемии в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5.