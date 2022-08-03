Байден знову отримав позитивний тест на COVID

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“Президент, як і раніше, страждає від періодичного кашлю, але вже рідше, ніж це було вчора. Він не має лихоманки і перебуває в хорошому настрої. Його температура, пульс, кров'яний тиск, частота дихання і показник кисню в крові залишаються абсолютно нормальними”, — йдеться у висновку лікаря.

Деталі

Оскільки ранковий тест Байдена на коронавірус показав позитивний результат – президент продовжує залишатися в ізоляції.

Додамо

Американський президент Джо Байден захворів на коронавірус, незважаючи на повний курс вакцинації, кілька ревакцинацій і суворе дотримання санітарних заходів.

Як повідомляв його особистий лікар, політик мав легкі симптоми — нежить та сухий кашель. Президент продовжував виконувати свої обов'язки, але у режимі самоізоляції.

COVID-19 Байден був діагностований на тлі чергової хвилі пандемії в Сполучених Штатах, цього разу викликаної варіантом BA.5.