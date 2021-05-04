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Байден увеличил лимит на прием беженцев в 2021 году до 62,5 тыс. человек

Байден увеличил лимит на прием беженцев в 2021 году до 62,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 22028 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Лимит на прием беженцев в США в этом году будет увеличен с 15 тыс. человек до 65 тыс. соответствующее заявление президента страны Джозефа Байдена опубликовано на сайте Белого дома, передает УНН.

Цитата

“На основании предварительной консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита (беженцев) до 62,5 тыс. человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также отвечает национальным интересам страны”, — говорится в сообщении.

Детали

Там также указано, что в ближайшее время будут приняты 2 тыс. человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США. В сообщении Байден напомнил, что увеличение квоты на прием беженцев было частью его предвыборной программы.

Наибольший поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тыс. человек. Затем идут Ближний Восток и Южная Азия — 13 тыс., Восточная Азия — 6 тыс., Латинская Америка и страны Карибского бассейна — 5 тыс., а также Европа и Центральная Азия — 4 тыс. беженцев. Еще 12,5 тыс. мест указаны в качестве резервных.

Напомним

16 марта Байден подписал указ, который сохранял квоту на прием беженцев в 2021 году на уровне 15 тыс. такую цифру в октябре прошлого года установил его предшественник — экс-президент США Дональд Трамп.

В интервью ABC News Байден призвал беженцев “не приезжать” в США.

“Не покидайте свой город или населенный пункт”, — сказал тогда президент США.

Такое решение главы государства вызвало критику со стороны Демократической партии, выдвинувшей его на президентский пост. Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин назвал ситуацию неприемлемой.

В результате 18 апреля Байден заявил о намерении увеличить квоту на въезд беженцев в США.

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