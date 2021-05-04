Байден збільшив ліміт на прийом біженців в 2021 році до 62,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Ліміт на прийом біженців в США в цьому році буде збільшено з 15 тис. чоловік до 65 тис. відповідну заяву президента країни Джозефа Байдена опубліковано на сайті Білого дому, передає УНН.
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“На підставі попередньої консультації моєї адміністрації з Конгресом, я постановляю, що збільшення допустимого ліміту (біженців) до 62,5 тис. осіб в 2021 фіскальному році виправдано гуманітарними проблемами, а також відповідає національним інтересам країни”, — йдеться в повідомленні.
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Там також зазначено, що найближчим часом будуть прийняті 2 тис. осіб, яким попередня адміністрація відмовила у в’їзді в США. У повідомленні Байден нагадав, що збільшення квоти на прийом біженців було частиною його передвиборної програми.
Найбільший потік біженців очікується з Африки. Квота на цей регіон становить 22 тис. чоловік. Потім йдуть Близький Схід і Південна Азія — 13 тис., східна Азія — 6 тис., латинська Америка і країни Карибського басейну — 5 тис., а також Європа і Центральна Азія — 4 тис. біженців. Ще 12,5 тис. місць вказані в якості резервних.
Нагадаємо
16 березня Байден підписав указ, який зберігав квоту на прийом біженців в 2021 році на рівні 15 тис. Таку цифру в жовтні минулого року встановив його попередник — екс-президент США Дональд Трамп.
В інтерв’ю ABC News Байден закликав біженців “не приїжджати” в США.
“Не покидайте своє місто або населений пункт”, — сказав тоді президент США.
Таке рішення глави держави викликало критику з боку Демократичної партії, яка висунула його на президентський пост. Сенатор від штату Іллінойс Дік Дурбін назвав ситуацію, що склалася неприйнятною.
В результаті 18 квітня Байден заявив про намір збільшити квоту на в’їзд біженців в США.