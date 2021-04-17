Байден пообіцяв збільшити квоту на прийом біженців

Цитата

“Ми збираємося збільшити число”, — сказав він.

Контекст

У п’ятницю глава держави прийняв рішення не збільшувати ліміт в 2021 фінансовому році (почався 1 жовтня минулого року), зберігши його на рівні 15 тис. чоловік. Така квота на поточний фінансовий рік була встановлена ​​в кінці жовтня попереднім президентом США Дональдом Трампом. Цей показник є мінімальним з 1980 року. У 2020 фінансовому році ліміт складав 18 тис. чоловік, і тоді він був скорочений майже вдвічі в порівнянні з 2019 роком, коли досягав 30 тис.

У лютому Байден заявив про намір збільшити квоту прийому біженців з-за кордону до 125 тис. чоловік у 2022 фінансовому році. У свою чергу агентство Reuters тоді ж повідомило про плани адміністрації США встановити ліміт на поточний фінансовий рік в 62,5 тис. осіб.

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